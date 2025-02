Elettrodotto e fuochi d'artificio, due provvedimenti a Empoli

Due provvedimenti per la viabilità che riguardano il centro di Empoli, nello specifico la zona che si affaccia sull'Arno. Il primo è stato emesso dalla Città Metropolitana di Firenze che con atto dirigenziale n. 374 del 10 febbraio su richiesta del Comune di Vinci ha disposto l'interruzione della viabilità sul ponte De Gasperi per il giorno domenica 2 marzo dalle 17.30 alle 19 per il lancio di fuochi d’artificio dal fiume Arno in occasione del Carnevale di Spicchio e Sovigliana.

Il secondo invece riguarda i lavori per la posa del nuovo elettrodotto. Con ordinanza n. 78 del 26 febbraio 2025, da lunedì 10 a martedì 11 marzo, su tutta via dei Navicelli, sarà istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli e motoveicoli ad eccezione dei mezzi necessari per concretizzare l’attività citata in premessa. Il transito, laddove consentito, avverrà con accesso da piazza Matteotti.

Sarà inoltre istituito su lungarno Dante Alighieri, da mercoledì 12 a mercoledì 19 marzo, il senso unico alternato con impianto semaforico o movieri e restringimento della carreggiata, nel tratto dal civico 7 all'intersezione con via dei Navicelli.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.Deve essere garantito l’accesso a tutte le proprietà private adiacenti alla zona oggetto di intervento e il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa