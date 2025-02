Buongiorno, oggi sono io che vi propongo la ricetta. In questi giorni ho avuto dei lavori in casa e rimettendo in ordine ho trovato delle vecchie riviste di cucina e sfogliando mi è capitata sotto gli occhi questa ricetta, che mi è piaciuta molto. Spero che piaccia anche a voi. Non l'ho realizzata ma chi sa... potrei provare a cucinarla dal momento che non ho mai fatto una torta salata, ma "Mai dire mai".

Stamani Cristina mentre eravamo in diretta ha detto che l'Erbazzone è un piatto tipico dell'Emilia Romagna infatti nella ricetta originale non c'è la feta, ma solo il Parmigiano Reggino, non può mancare lo strutto e il lardo. Questa ricetta sarà sicuramente più saporita e più calorica. Ma anche nella ricetta, che ho dato io, il sapore sarà dato dalla feta che è ben saporita.

Vi lascio il link se volete realizzare l'Erbazzone Romagnolo:

www.cucchiaio.it/ricetta/ricetta-erbazzone/

Erbazzone con bietola e feta

Ingredienti per 8 persone

1 Kg di spinaci e bietole fresche o surgelate (oppure erbe miste)

1 mazzo di cipollotti con il gambo

50 gr di feta

6/7 cucchiai di Parmigiano Reggiano

300 gr di farina “00”

Olio d’oliva extravergine

1 spicchio d’aglio

Menta

Sale e pepe

Preparazione:

In una ciotola impastate la farina con 4 cucchiai d’olio, acqua tiepida quanto basta per ottenere un impasto liscio e omogeneo e il sale. Formate una palla, copritela con pellicola alimentare e fatela riposare per 30 minuti. In una casseruola fate insaporire un filo d’olio con l’aglio e i cipollotti tritati finemente. Quando saranno diventati trasparenti unite gli spinaci e la bietola e fateli appassire. Cuocete fino a quando sarà evaporata tutta l’acqua di cottura oppure scolateli e poi strizzateli bene e portateli a temperatura ambiente. Aggiungete la feta sbriciolata e il parmigiano grattugiato, la menta tritata, il sale e il pepe. Stendete metà dalla pasta, formando un disco grande a sufficienza da ricoprire agevolmente fondo e bordi di uno stampo circolare da 22 cm di diametro oliato e con l’altra metà formate un disco più piccolo. Distribuite le verdure nel guscio di pasta e coprite con il disco piccolo. Sigillate bene i bordi, bucherellate la superficie e cuocete in forno a 180 gradi per 45 minuti. Sfornate, fate intiepidire e servite.

