Forza Italia San Miniato a Lineapelle: "Segnali di recupero"

Forza Italia S.Miniato a Lineapelle con il coordinatore Biagioni ed i Consiglieri Altini e Vallini riassumono così la giornata passata tra gli stand delle aziende del nostro territorio presenti a Lineapelle:

“ La situazione del comparto conciario rimane delicata, sebbene i segnali di recupero mostrati durante la recente fiera di Milano siano incoraggianti. Come evidenziato da alcuni operatori, c’è stato un buon movimento e una leggera ripresa della fiducia, anche se questo si verifica con molta cautela e non coinvolge ancora tutti gli attori del settore.

Le difficoltà persistono, ma l’ottimismo, pur se moderato, sembra farsi strada tra i produttori e i distributori.

L’industria conciaria, purtroppo, continua ad affrontare sfide significative, ma questi piccoli segnali di fiducia sono importanti per alimentare la speranza di un graduale ritorno alla stabilità. Il comparto dovrà continuare a navigare con attenzione, cercando di adattarsi alle nuove dinamiche di mercato e alle esigenze di sostenibilità e innovazione.”

Forza Italia continuerà ad essere a fianco a queste imprese affinché il "comparto conciario torni ad essere com’è sempre stato motivo d’orgoglio e traino produttivo del territorio".

Fonte: Ufficio stampa