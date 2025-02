Furto in una tabaccheria nel Fiorentino, arrestato 46enne

La scorsa notte, intorno alle 03, la polizia è intervenuta a Sesto Fiorentino per un furto in una tabaccheria di via Querceto. Sul posto, gli agenti hanno trovato l’ingresso danneggiato e hanno rintracciato il sospetto poco distante. L’uomo, 46 anni, ha tentato la fuga e opposto resistenza, causando lievi lesioni a due agenti. In suo possesso sono stati trovati gratta e vinci rubati, monete e tabacchi per un valore totale di circa 615 euro. Con precedenti specifici, è stato arrestato per rapina aggravata e condotto a Sollicciano in attesa della convalida. Resta presunto innocente fino a giudizio.

