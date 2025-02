Nuovo singolo di Tonino Carotone col fucecchiese Giulio Wilson

Un incontro fortuito, una scintilla creativa e un bicchiere di vino. È così che nasce Mamà (Maninalto!), il nuovo singolo di Tonino Carotone e Giulio Wilson, in uscita venerdì 28 febbraio su tutte le piattaforme digitali e in radio. Il brano è l’apripista di MONDO DiVINO, l’album che vedrà la luce a fine marzo e che racconta di viaggi, radici e incontri inaspettati.

Con la sua melodia avvolgente e il suo testo carico di significati, Mamà è una metafora della condizione di tanti immigrati che, una volta arrivati in Italia, si ritrovano a svolgere lavori umili, spesso dietro ai tavoli di ristoranti, mentre attorno a loro la convivialità sembra essere diventata uno sport nazionale. Ma cosa resta nel cuore di chi ha lasciato la propria terra? La nostalgia, il legame con le origini, il desiderio di sentirsi a casa anche quando casa è ormai lontana.

E in questo viaggio tra culture che si intrecciano, il vino diventa il grande mediatore: simbolo di ospitalità, racconto liquido di terre e tradizioni. Non a caso, a unire artisticamente Tonino Carotone, artista internazionale già disco d’oro e cultore della musica italiana, e Giulio Wilson, cantautore ed enologo toscano, è proprio il vino, collante tra passato e presente, tra generazioni e storie diverse. «Mamà è uno specchio della globalizzazione: persone che arrivano, che partono, che si reinventano. Ci siamo divertiti a raccontarlo con leggerezza, senza perdere di vista la profondità del tema», spiegano i due artisti.

Il brano è l’anticipazione perfetta di MONDO DiVINO, un album che nasce da un incontro tanto inaspettato quanto naturale. Dopo aver esplorato per anni il repertorio italiano degli anni ’50 e ’60, Tonino Carotone ha sentito il bisogno di immergersi nel cantautorato contemporaneo. L’incontro con Giulio Wilson, che oltre a essere cantautore è anche enologo e proprietario di una fattoria in Toscana dove produce vino e colleziona auto d’epoca, ha dato il via a una collaborazione spontanea, nata tra le vigne della Toscana e maturata nel tempo, proprio come un grande vino.

Durante la vendemmia del 2024, Giulio Wilson ha ospitato Tonino Carotone nella sua fattoria, condividendo con lui il ritmo della campagna e l’ispirazione che nasce tra filari di viti e botti di rovere. Da quell’esperienza è sbocciata un’amicizia solida, che oggi abbraccia anche le rispettive famiglie, oltre a una sintonia musicale che ha portato alla nascita di MONDO DiVINO.

12 brani inediti, scritti tra il profumo del mosto e le atmosfere senza tempo della Toscana, danno vita a un disco che è una celebrazione della musica come scambio culturale, della leggerezza che incontra la riflessione, del piacere di condividere.

E poiché la musica e il vino hanno in comune il potere di unire le persone, dal progetto discografico è nato anche un rosso toscano straordinario, "Mondo DiVino", affinato con la stessa cura con cui sono stati composti i brani.

Nel tour 2025, il pubblico potrà assaporare il vino durante i concerti, trasformando ogni serata in un’esperienza sensoriale completa. Perché MONDO DiVINO non è solo un album e non è solo un vino: è un viaggio, un incontro, una storia da raccontare.

Tonino Carotone

Nato a Burgos, in Spagna, Tonino Carotone è un artista poliedrico che ha saputo fondere la musica italiana e quella spagnola con un’energia unica e inconfondibile. Arriva in Italia nel 1995 e raggiunge il successo con il brano "Me cago en el amor", incluso nel 2000 nell’album Mondo Difficile. Il suo stile ironico e malinconico gli vale il Premio Carosone e la partecipazione al Festivalbar. Nel 2003 pubblica Senza Ritorno, seguito da importanti collaborazioni, tra cui quella con Manu Chao, con cui incide La Trampa, diventata sigla del programma tv americano Drew Carey’s Green Screen Show. Continua a sperimentare e nel 2006 scrive il libro Il maestro dell'ora brava. L’anno successivo esce Ciao Mortali, arricchito da duetti prestigiosi, tra cui quello con Enrico “Erriquez” Greppi nella cover di Bambino (Guaglione). Artista di caratura internazionale, si esibisce in festival e palchi prestigiosi come il Concerto del Primo Maggio di Roma e lo Sponz Fest di Vinicio Capossela, portando la sua musica in Spagna, Italia, Grecia, Cile, Argentina, Russia e Messico. Ha collaborato con Zibba, Piotta, Africa Unite ed Elisa ed è stato ospite di programmi come Parla con me e Chiambretti Night, oltre a festival musicali a Cuba. Dal 2014 collabora con Maninalto!, con cui pubblica la versione spagnola di Romagna Mia nel 2017. Nel 2019 incide Solcando le onde, un brano dedicato ai migranti, e nel 2021 rende omaggio a Fred Buscaglione con Whisky Facile. Nel 2022 è ospite degli Africa Unite in Tuyo, colonna sonora della serie Narcos. Il 10 marzo 2023 esce il suo ultimo album, Etilico Romantiko, confermando il suo talento nel raccontare storie attraverso un sound senza confini.

Giulio Wilson

È un cantautore, enologo e musicista che unisce la canzone popolare e d’autore con un tocco di raffinata originalità. Vive tra le colline delle Cerbaie, lungo la Via Francigena, dove si dedica alla valorizzazione di antichi vigneti recuperati e convertiti all’agricoltura biologica. Insieme a 14 anziani contadini, ha creato una “banca della memoria”, un progetto per conservare e tramandare la saggezza delle pratiche agricole tradizionali. Sul palco, Wilson incanta il pubblico con canzoni che spazzano via polvere e dimenticanze, dando voce a storie sospese nel tempo. Ha collaborato con artisti di fama internazionale come Vinicio Capossela, Roy Paci, Bobby Solo, Jorge Drexler, Ana Belén e Alexis Díaz Pimienta. Come autore, interprete e produttore, ha contribuito all’ultimo album degli Inti-Illimani, portandolo in tour in Europa e America Latina. Il suo talento eclettico gli ha valso numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Anacapri Bruno Lauzi (2018), il Premio Bertoli (2019) e il Premio della Critica al concorso Voci per la Libertà – Una Canzone per Amnesty (2019). Nello stesso anno si è aggiudicato il 1° posto al concorso 1Maggio Next, esibendosi sul palco del Concerto del Primo Maggio a Roma. Wilson ha una straordinaria capacità di “inciampare” nelle storie degli altri, diventandone un protagonista inconsapevole. Attualmente è in studio di registrazione con Tonino Carotone, dando vita a un nuovo capitolo del suo percorso artistico.

