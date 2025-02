Inaugurato il gazebo nel giardino Alfredo Solarino di fronte al 'Don Bosco'

Questa mattina, giovedì 28 febbraio, è stato ufficialmente inaugurato il nuovo gazebo situato nel giardino Alfredo Solarino, proprio di fronte alla Casa Circondariale "Don Bosco". L'intervento, promosso dal Comune di Pisa, rappresenta un importante momento di collaborazione tra l’amministrazione e il sistema penitenziario, con la partecipazione attiva di alcuni detenuti che hanno avuto l'opportunità di contribuire alla realizzazione dell'opera. Il gazebo rappresenterà anche un punto di ristoro per i cittadini ma anche per i familiari in attesa di entrare nella casa circondariale per le visite. Il progetto non si limita a un semplice intervento infrastrutturale. La sua realizzazione è anche una manifestazione concreta della volontà di sostenere il processo di reinserimento sociale dei detenuti, offrendo loro una seconda opportunità. L’impiego dei detenuti in attività esterne al carcere, come la costruzione del gazebo, non solo permette di acquisire nuove competenze, ma promuove anche un senso di responsabilità e partecipazione attiva nella comunità.

“Oggi inauguriamo questo gazebo – dichiara l’assessore alle pari opportunità e rapporti con il cittadino Gabriella Porcaro – installato nel parco Alfredo Solarino: una conferma dell’impegno profondo dell’amministrazione verso il reinserimento sociale dei detenuti, sottolineando l’importanza di offrire loro opportunità per ricominciare una nuova vita. Il gazebo fortemente voluto dall’amministrazione non è solo un intervento di riqualificazione del parco ma piuttosto un segno tangibile della volontà di dare ai detenuti la possibilità di contribuire positivamente alla comunità, di sentirsi valorizzati e di poter ricostruire una propria identità. Il gazebo è stato pensato per coinvolgere alcuni detenuti ospiti della casa circondariale Don Bosco ed è il risultato del lavoro di alcuni di loro che hanno avuto la chance di riscattarsi attraverso un’attività costruttiva è utile in vista di un loro possibile reinserimento sociale ed educativo. La filosofia del Comune si basa sul principio di tendere la mano e di essere vicini al mondo carcerario, riconoscendo che questo fa parte integrante della città”.

All’inaugurazione hanno preso parte Alice Lazzarotto, direttore casa circondariale Don Bosco, e Valentina Abu Awwad, garante dei diritti delle persone private della libertà personale. La struttura, che si inserisce in un progetto di riqualificazione e valorizzazione degli spazi pubblici, si trova all'interno del giardino Alfredo Solarino dove nei mesi scorsi fu inaugurata la panchina viola, riqualificandone una già esistente, proprio come simbolo di seconda opportunità nei loro confronti.

Fonte: Ufficio Stampa

