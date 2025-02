'Italiani di fatto, cittadini di diritto', l'evento a Castelfranco

Qual è lo stato dell’arte dei percorsi di accesso alla cittadinanza in Italia? Quale l’impatto che questi hanno sulla vita delle persone straniere che vivono sul territorio regionale e nazionale?

Quali sono le principali modifiche delle diverse proposte di legge e quelle proposte dal referendum che si svolgerà entro il prossimo mese di giugno?

Si parlerà di questi temi sabato prossimo, 1 marzo, alle ore 16:30, alla Casa del Popolo di Castelfranco di Sotto (via Provinciale Francesca Sud 32), all'incontro "Italiani di fatto, cittadini di diritto".

L'evento, sarà aperto dall'intervento di Dario Ciullo, vicepresidente del Circolo Arci Casa del Popolo, e coordinato da Senka Majda, presidente dell'Associazione Arturo.

Interverranno: Takoua Ben Mohamed, fumettista, illustratrice e giornalista; Daniela Consoli, dell' Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione, che interverrà sullo stato dell'arte dei percorsi per l'ottenimento della cittadinanza italiana; responsabile Sportello Immigrazione Società della salute Empolese Valdelsa Valdarno su "I servizi di assistenza pubblica e gratuita a chi richiede la cittadinanza"; Kurti Hajdar, funzionario FILT CGIL Pisa; Benedicta Djumpah (Movimento italiani senza cittadinanza) per parlare su "Il referendum sulla richiesta di cittadinanza italiana"; Simohamed Kaabour, Coordinamento nazionale nuove generazioni italiane(CONNGI), che interverrà su "Proposte per un protagonismo attivo delle nuove generazioni"; Romarjo Myhypaj, allenatore giovanile Stella Rossa Calcio.

L'evento è organizzato dalla Casa del Popolo Circolo Arci di Castelfranco di Sotto, e dall’Associazione Arturo (attiva in progetti finalizzati all’inclusione dei migranti e delle seconde generazioni) con il sostegno di Cesvot.

Al termine del convegno, la Casa del Popolo offrirà un aperitivo a tutti i partecipanti.

Fonte: Ufficio stampa