La sindaca di Fucecchio Emma Donnini a Milano in visita a LineaPelle

Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Fucecchio non ha voluto mancare l’appuntamento con LineaPelle, uno dei momenti più attesi per le imprese del settore moda. Questa mattina la sindaca Emma Donnini e il vice sindaco Fabio Gargani sono partiti alla volta del capoluogo lombardo per confrontarsi con gli imprenditori locali che rappresentano un settore strategico per l’economia e per l’identità del Comprensorio del Cuoio.

“Ci tenevamo ad essere presenti per sostenere i nostri imprenditori – spiega la sindaca -. Dal Consiglio comunale aperto di lunedì scorso è emersa la necessità di realizzare interventi concreti a sostegno di imprese e lavoratori. Il mondo della moda è stato duramente colpito dalla crisi e adesso come non mai è necessaria un’unione di intenti per il bene delle aziende, delle famiglie e del nostro indotto produttivo”.

Durante la giornata gli amministratori hanno inoltre sostenuto gli studenti delle classi 2°A, 2°G e 2°H della scuola secondaria di primo grado Montanelli-Petrarca, impegnati nella finale del concorso "Amici per la Pelle" quest’anno dedicato al tema “Circenses – Pelle e cuoio nei giochi circensi dall’antica Roma ad oggi”. Il lavoro dell’istituto di Fucecchio, intitolato l’Acchiappasogni, è stato molto apprezzato dai visitatori, a conferma dell’impegno profuso dagli studenti e dalle docenti, le professoresse Annalisa Betella e Stefania Gori.

"Ringrazio gli studenti, le insegnanti e la dirigente dell’istituto comprensivo Angela Surace, che anche quest’anno sono riusciti a realizzare un bellissimo lavoro – conclude la sindaca -. Il tema, peraltro, era particolarmente interessante ed ha fatto riflettere gli studenti su come la pelle possa essere trasformata in arte e creatività”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa