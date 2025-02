Polo di Montagnana, via ai lavori: Comune e scuola informano le famiglie

Parte il cantiere per il polo scolastico 0-11 a Montagnana e il Comune di Montespertoli invia una comunicazione alle famiglie. Nel documento, in accordo con l'Istituto Comprensivo, si trovano info sui cambiamenti in corso nella scuola primaria Rita Levi Montalcini. La struttura verrà infatti trasformata nel progetto di cui si parla da tempo e che vuole accogliere in un unico plesso bambini e bambine dalla prima infanzia fino alla fine delle elementari.

Sarà quindi creato un nuovo asilo nido con trenta posti e da marzo 2025 partiranno i lavori di riconversione degli spazi scolastici. Nella comunicazione inviata alle famiglie, Comune e scuola hanno voluto rassicurare tutti gli interessati sul fatto che il cantiere sarà organizzato in modo da garantire la sicurezza e la piena continuità delle attività didattiche. "Non ci saranno interferenze con lo svolgimento delle lezioni né limitazioni nell’uso degli spazi esterni, che anzi saranno valorizzati attraverso un potenziamento delle attività all’aperto. Inoltre, saranno realizzati interventi per migliorare le zone d’ombra e garantire un maggiore comfort ai bambini" dicono dal Comune.

Dal punto di vista organizzativo, il progetto prevede la riorganizzazione di alcune aule della scuola primaria per ospitare le sezioni del nido d’infanzia, con l’aggiunta di spazi dedicati al riposo, ai servizi igienici e alle attività educative. Ci saranno modifiche per la mensa: per la scuola primaria, il pranzo sarà consumato direttamente nelle aule, mentre il refettorio sarà trasformato in un ambiente polivalente, pensato per favorire l’apprendimento in piccoli gruppi e stimolare l’autonomia dei bambini.

Così il sindaco Alessio Mugnaini: "Lavoriamo costantemente con l’obiettivo di offrire ai bambini un ambiente scolastico sempre più accogliente, innovativo e adeguato alle loro esigenze di crescita. Sono sicuro che i disagi saranno ridotti al minimo ma se i genitori hanno dubbi o paure siamo disponibili a parlarne e a confrontarci con loro per trovare le migliori soluzioni possibili”.

Notizie correlate