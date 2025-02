L'Use Rosa Scotti prova a rimettersi in marcia con Torino

Dimenticare Moncalieri e mettere serenamente in naftalina il campionato per pensare alla Coppa Italia. Si presenta così la sfida che sabato sera alle 21 attende al pala Sammontana l’Use Rosa Scotti (arbitri Antimiani e Menicali di Montegranaro). Avversario la Teen Basket Torino, compagine che non sarà nelle zone nobili della classifica come la Scotti ma che si presenta a Empoli sulle ali di un ventello rifilato a Giussano, terza vittoria consecutiva (una delle quali sul campo della Virtus Cagliari).

Coach Alessio Cioni ha già le antenne ben dritte. “E’ una partita complicata – attacca – la classifica di Torino è bugiarda. All’andata abbiamo fatto fatica e fisicamente non stiamo attraversando un momento felicissimo. Come dimostra la partita di Moncalieri, nonostante poi le ragazze siano scese tutte in campo a parte Leghissa, si è visto che i problemi hanno influito sulla gara. Quindi dobbiamo stare ben attente e consapevoli che sarà una partita equilibrata e che dovremo in ogni modo approcciarla bene, cosa che sicuramente non abbiamo fatto domenica scorsa. Sarà fondamentale entrare subito mentalmente in partita o saremo ancora costrette ad una gara tutta in salita”.

Torino viaggia attualmente a quota 16 in classifica, appaiata a Selargius all’ottavo posto, l’ultimo utile per i playoff. Nell’ultima partita ha messo in vetrina Giacomelli, autrice di 21 punti, oltre a Paleari e Colli, anch’esse in doppia cifra. Resta da ricordare, come detto, che dopo questa gara il campionato si fermerà per le finali di Coppa Italia di Roseto degli Abruzzi (per l’Use Rosa l’avversaria è Mantova)e che la gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube usebasket.

