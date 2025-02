Sorpreso di nuovo a masturbarsi di fronte agli studenti, denunciato

È stato sottoposto alla misura del foglio di via obbligatorio da Pontedera il giovane che venne denunciato a gennaio per atti osceni in luogo pubblico. Oltre a avere con sé un coltello, era stato protagonista di un gesto che fece molto scalpore.

Il ventenne era stato sorpreso a masturbarsi di fronte a alcuni studenti che transitavano per piazza Martiri della Libertà. Per questo era stato denunciato.

Lo stesso ventenne, dopo altre segnalazioni di episodi esibizionistici analoghi, è stato nuovamente sorpreso nel parcheggio autobus sito nel piazzale dello stadio di Pontedera negli orari di frequenza degli studenti, denunciato e sottoposto al divieto di ritorno in città.