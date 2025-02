Al Museo Piaggio si apre "Dolcevita", in mostra le opere di Skim

A partire dal 1° marzo fino al 5 aprile 2025, il Museo Piaggio di Pontedera ospita la mostra personale “Dolcevita” dell’artista Skim a cura di Riccardo Ferrucci e con il coordinamento di Filippo Lotti, prodotta da Casa d’Arte San Lorenzo e supportata FuoriLuogo – servizi per l’arte. Per questa iniziativa, promossa dalla Fondazione Piaggio, dal Comune di Pontedera, dalla Regione Toscana e dalla Fondazione per la Cultura Pontedera, oltre alla consueta produzione dell’artista, verrà esposta una serie di opere inedite che rendono omaggio agli iconici veicoli della Piaggio, dalla Vespa all’Ape, fino al Ciao.

Le opere di Skim, caratterizzate dal suo distintivo “Kaos Armonico”, riflettono la sua ricerca pittorica e interpretano storie e sogni, analizzando la quotidianità e traducendola in forme artistiche che sorprendono per il contrasto tra l’esplosione di colori e i messaggi profondi che veicolano: composte da un accumulo di elementi differenti, si uniscono in modo armonioso, raccontando storie che possono riflettere anche le esperienze personali di ciascun spettatore. Ogni opera invita ad un viaggio unico, dove osservare e interpretare i dettagli può dare vita a moltissime narrazioni. L’arte di Skim si contraddistingue per la sua attrattiva e il suo fascino, e il suo motto “In Color We Trust” sintetizza il suo approccio creativo, che si sta affermando attraverso mostre, performance e opere pubbliche. In occasione della mostra il Comune di Pontedera ha dato vita a un’esperienza artistica condivisa con il Liceo XXV Aprile: in collaborazione con gli studenti Skim ha tenuto un laboratorio didattico e ha realizzato una grande tela con il suo stile iconico, che sarà poi presentata al museo durante il periodo espositivo. Inoltre l’artista è intervenuto su un muro della scuola, trasformando lo spazio in un murales che esprime il potere dell’arte come strumento di riqualificazione e speranza.

Un'altra iniziativa è stata l’intervento creativo dell’artista fiorentino su una Panchina Gigante che, al termine della mostra, sarà posizionata in un punto panoramico del territorio pontederese offrendo uno spazio per ammirare le bellezze naturali circostanti. Oltre a questo, all’entrata del Museo Piaggio, sul piazzale esterno, i visitatori potranno osservare l'imponente Vespa dipinta da Skim realizzata per il Vespa World Days 2024, che si è svolto a Pontedera nell’aprile scorso. "Dolcevita" rappresenta un'opportunità unica per immergersi nell'arte di Skim e apprezzare la sua visione creativa in tutte le sue sfaccettature. La mostra sarà accompagnata da un catalogo edito da Bandecchi & Vivaldi, con i testi di Riccardo Ferrucci e Simone Teschioni Gallo, a testimonianza dell’intera operazione.

Dolcevita

A cura di Riccardo Ferrucci

Museo Piaggio, Viale Rinaldo Piaggio, 7, 56025 Pontedera PI

Opening: sabato 1° marzo dalle ore 17:00, Museo Piaggio

Modalità di accesso e prenotazione:

Le modalità di accesso alla mostra sono le stesse che regolano l’accesso al Museo Piaggio: tramite il sito www.museopiaggio.com nella sezione “PRENOTA LA TUA VISITA” in homepage.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate