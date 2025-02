Omicidio della psichiatra Capovani, l'accusato ricorre in appello

Gianluca Paul Seung, condannato all'ergastolo in primo grado per l'omicidio della psichiatra Barbara Capovani, ha presentato ricorso in appello. I suoi legali, Andrea Pieri e Gabriele Parrini, chiedono una nuova perizia psichiatrica, evidenziando che in precedenti processi Seung è stato spesso ritenuto incapace di intendere e di volere. Inoltre, segnalano discrepanze tra diverse valutazioni psichiatriche, citando una recente perizia che descrive un quadro patologico con deliri, in contrasto con quella effettuata nel processo di Pisa. Gli avvocati contestano anche la prova della premeditazione e il bilanciamento delle aggravanti e attenuanti.

