Piano Frazioni Quartieri, la tappa di Ponzano tra asfaltature e grandi opere

Mercoledì 26 febbraio la giunta comunale guidata dal sindaco Alessio Mantellassi ha fatto tappa a Ponzano, quartiere a sud di Empoli, ricca di servizi ma estesa fino ad aree più rurali. LE DICHIARAZIONI - "Nel quartiere di Ponzano - commenta il sindaco Alessio Mantellassi - eravamo presenti pochi giorni fa per l'inaugurazione del nuovo fontanello nel parcheggio della scuola Colombo. Con il Piano delle Frazioni e dei Quartieri facciamo il punto sulle richieste dei cittadini. Mi preme concentrare l'attenzione su un grande intervento che sta andando avanti, la circonvallazione a Sud, che permetterà di liberare il traffico da via dei Cappuccini. Inoltre, va avanti il percorso per il nuovo nido Stacciaburatta".

"Al netto delle opere già fatte o in corso - commenta l'assessore al Piano per le frazioni e i quartieri, Simone Falorni -, dall'area verde di via del Giardino al fontanello passando per i lavori di via Redi richiesti da molti residenti di zona, sono molto contento del fatto che il quartiere sia interessato da due grandi opere a livello di lavori pubblici: la circonvallazione, che porterà con sé la soluzione di molti problemi di viabilità all'interno del quartiere, oltre al nuovo Stacciaburatta che sostituirà l'attuale struttura. Oltre a questo tanti interventi di dettaglio che puntano a migliorare la vivibilità dei residenti in questa zona di Empoli".

Vediamo punto per punto il Piano per Ponzano. Per il verde pubblico molto è stato fatto nell'area di via del Giardino. Tra questi la potatura degli alberi e la rimozione di uno di questi caduto da tempo. Tra il 2025 e il 2026 verranno sostituite le panchine presenti con l'aggiunta di un cestino per rifiuti e la sistemazione della pavimentazione del camminamento presente. Si andrà al 2026, nell'ambito del piano per la manutenzione delle aree gioco, per sistemare quella dell'area tra via del Giardino A e via dei Cappuccini. Capitolo asfaltature e infrastrutture. Dopo l'intervento ancora in corso su via Redi per la sistemazione dell'asfalto, si procederà nell'arco del 2027 alle asfaltature di via di Pratignone, via Nobile e l'area di via del Giardino A.

La parte del leone però la farà la circonvallazione Sud, che collegherà l'area di Carraia con quella di Ponzano (il tratto da realizzare è quello che dalla rotatoria di viale Aldo Moro e la sua scorta proseguirà fino a via dell'Ulivo a Ponzano). A oggi sono stati stanziati 140mila euro per la progettazione di fattibilità dell'intera strada e del progetto esecutivo del tratto via dei Cappuccini-via dell'Ulivo. L'importo dell'intervento, come da Piano triennale delle Opere, è di 3,6 milioni di euro, con lavori in programma per il 2026. All'interno del progetto dovrà essere adeguata anche via dell'Olivo per il nuovo flusso di traffico, valutando anche la creazione di una rotatoria all'incrocio con via di Pratignone. Ponzano vedrà anche la realizzazione della nuova scuola dell'infanzia Stacciaburatta, (progetto da 2,48 milioni), programmata nel 2026 dal Piano Triennale delle Opere. Infine lo sport. Nel 2025 sarà realizzata la nuova tribuna del campo sportivo di via Galletti. Lo scorso anno erano già stati finanziati 20mila euro con la variazione di bilancio 'Empoli 100 giorni'.

