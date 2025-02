Poggibonsi con le donne: un mese di eventi per celebrare l’8 marzo

Convegni, libri, film, un concerto, una mostra fotografica al femminile, un progetto per estendere la rete di protezione contro la violenza. Sono molte le iniziative in programma organizzate in occasione della giornata internazionale della donna. “Iniziative - dice la sindaca Susanna Cenni - con cui prosegue la nostra volontà di essere una città con le donne. Un impegno e una scelta culturale, sociale, politica, che riguarda la prevenzione dalla violenza, la rimozione degli stereotipi, il sostegno nel lavoro, nella crescita, il punto di vista sulla città. Grazie a tutte le associazioni coinvolte”. Gli eventi promossi sono inseriti nel cartellone “La città con le donne – La libertà di essere” realizzato dal Comune con le associazioni del territorio.

“Un titolo in accordo con il cartellone della provincia di Siena per tanti eventi e tanti temi affrontati con una prospettiva tutta al femminile – dice l’assessora alle pari opportunità Lisa Valiani - Dalla medicina alla tecnologia, al digitale e a tutto il mondo dell'arte. Vari approfondimenti per un 8 marzo vissuto in tutto l'arco del mese. Un cartellone che simbolicamente si chiuderà con un progetto molto importante, parte del nostro programma, volto ad estendere ed allargare la rete di protezione nella nostra città”.

“La città con le donne – La libertà di essere” si svolgerà a partire dal 28 febbraio fino alla fine del mese di marzo.

In programma due convegni, uno legato alla medicina e l’altro alle nuove tecnologie, la presentazione di un libro, la proiezione di un film del regista Guediguain, incontro e concerto con la pianista Giulia Mazzoni, una mostra fotografica al femminile, uno scaffale tematico, la terza edizione di “Donne Fiere”. Il cartellone è promosso dal Comune in collaborazione con Centro Pari Opportunità Valdelsa, associazione Valdelsadonna, associazione Selena Italy, associazione Libera-Mente, Spi Cgil Poggibonsi San Gimignano, Cgil Valdelsa, Soci Coop Poggibonsi, Fnp Cisl Siena Politiche di Genere, Auser Poggibonsi, Centro Sociale Insieme Poggibonsi, Foto Club 3 Asa, Pubblica Assistenza Poggibonsi, Fondazione Elsa, biblioteca comunale Gaetano Pieraccini.

Il programma:



Venerdì 28 febbraio alle 17 all‘Accabì - convegno “Il femminile nella storia e nella medicina” con l’intervento del dottor Franco Cracolici (a cura dell’associazione ValdelsaDonna)

Sabato 1 marzo alle 16,30 all’Accabì – convegno “Tecnologia al femminile: AI e DIGITAL per valorizzare il tuo talento” (a cura dell’associazione Selena Italy).

Dal 3 al 15 marzo alla biblioteca comunale Pieraccini tavolo tematico “Donne: la storia, le storie” (a cura della biblioteca comunale Pieraccini).

Martedì 4 marzo alle 17,30 all’Accabì - presentazione del libro “Un’altra storia. Biografie imperfette” di e con l’autrice Sandra Landi (a cura dell’associazione Libera-Mente).

Sabato 8 marzo alle 10 all’Accabì - “Donne Fiere”, un progetto dedicato a donne della Valdelsa che hanno lasciato un segno (a cura del Centro Pari Opportunità Valdelsa).

Sabato 8 marzo alle 16 al Politeama (sala maggiore) - proiezione del film “E la festa continua” del regista Robert Guédiguain (a cura di Spi Cgil Poggibonsi San Gimignano, Cgil Valdelsa, Soci Coop Poggibonsi, Fnp Cisl Siena Politiche di Genere, Auser Poggibonsi, Centro Sociale Insieme Poggibonsi).

Sabato 8 marzo alle 18,30 presso la galleria delle associazioni Coop di via Trento – inaugurazione mostra fotografia “Donne, libertà di essere” . La mostra sarà allestita fino al 22 marzo (evento di Fotoclub 3 Asa con sezione Soci Coop e Pubblica Assistenza Poggibonsi).

Martedì 11 marzo doppio appuntamento al teatro Politeama con la pianista Giulia Mazzoni - alle 18 in sala Set incontro pubblico - alle 21 in sala maggiore concerto “Il pianoforte dell’anima” (evento a cura di Fondazione Elsa. Per i biglietti per il concerto info al teatro Politeama).

A fine mese presentazione del progetto “La città con le donne. Contro la violenza Non Sono Sola” a cura del Comune.