Riuso e riciclo, anche a marzo eventi con 'Nonlobuttovia'

A ‘second hand’ come opportunità di riuso e riciclo. I due servizi “Nonlobuttovia Mobili” con sede al palazzo delle Esposizioni, lato alberato, piazza Guido Guerra e “Nonlobuttovia Avane”, a La Vela Margherita Hack in via Magolo, 32, sono pronti per un nuovo mese di aperture. Che cosa si può trovare? Mobili, oggettistica da casa, giochi, suppellettili, vestiario di stagione e molto altro.

Le date da segnare in agenda sono: ad Avane il servizio aprirà come di consueto la seconda domenica del mese e quindi il 9 marzo 2025, in orario dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30. Per informazioni contattare il numero telefonico 377 0951094. Mentre Nonlobuttovia Mobili vi aspetta domenica 2, giovedì 13, domenica 16 e giovedì 27 marzo, dalle 10 alle 12.30. La gestione è a cura dell'associazione Lilliput.

REGOLAMENTO – Coloro che vogliono prendere dei mobili deve munirsi di una tessera della validità di un anno solare. Si può fare soltanto una tessera per famiglia. La tessera di Nonlobuttovia Mobili è indipendente da quella di Nonlobuttovia di Avane.

Con una tessera si possono prendere al massimo cinque mobili l’anno e non più di uno al mese. Non è consentito prenotare i mobili per il mese successivo.

I mobili verranno ritirati gratuitamente con le stesse modalità di Alia. Se l'utente ha necessità che il mobile venga prelevato e/o smontato (o consegnato) nella propria abitazione, le modalità del servizio dovranno essere concordate con gli operatori.

I mobili scelti devono essere ritirati entro sette giorni, dopodiché saranno rimessi a disposizione del pubblico. Si accettano solo mobili in buono stato.

Per avere maggiori informazioni, contattare il numero 370 3790973.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

