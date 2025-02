Tenenza carabinieri a Castelfiorentino, la Lega: "Comune mette Sicurezza in secondo piano"

Sulla richiesta della Tenenza a Castelfiorentino il Sindaco e la maggioranza mettono di nuovo la sicurezza in secondo piano e non ravvedono l’urgenza di tentare ogni possibilità per tutelare la cittadinanza da eventi delittuosi ormai quotidiani e ripetitivi.

Una presa di posizione che il Consiglio Comunale avrebbe potuto prendere congiuntamente, invitando il Sindaco ad avviare un percorso istituzionale per richiedere l’elevamento a Tenenza della presente Stazione dei carabinieri garantendo così, oltre ad un aumento dell’organico, un presidio H24

Imbarazzanti le giustificazioni basate esclusivamente su supposizioni e con osservazioni in merito alle dimensioni della nuova caserma che spetterebbero eventualmente solo al Ministero degli Interni che ovviamente non si esprimerà mai poiché il Sindaco e la maggioranza si sono chiaramente rifiutati di sostenere l’argomento.

Di sicuro tutti gli interventi applicati, come gli alloggi messi a disposizione delle forze dell’ordine o le due unità recentemente assegnate al territorio grazie al governo di centro destro, sono utili ma non risolutivi per problematiche di sicurezza e un contesto sociale che è profondamente cambiato negli ultimi anni.

Pertanto porsi dei limiti sugli strumenti da richiedere è un limite che viene posto alla sicurezza di tutta la cittadinanza e non una contrapposizione assurda in un sano confronto politico per un argomento che dovrebbe essere trasversale perché la sicurezza è valore universale

Gruppo Consiliare

Lega Salvini

Susi Giglioli

Angelo Fiore

