Truffano anziani fingendosi carabinieri, arrestati tre giovani

Tre giovani campani di età tra 18 e 23 anni sono stati arrestati per truffa e furto nell'Aretino. I tre sono stati protagonisti di un nuovo caso di truffa del falso carabiniere tra i comuni di Civitella in Val di Chiana e Laterina Pergine Valdarno.

In pratica contattavano anziani fingendosi carabinieri o avvocati e chiedendo somme per il rilascio di un parente della vittima, che secondo loro aveva causato un grave incidente stradale. A una 83enne di Perugia avevano chiesto 12mila euro o il corrispondente valore in gioielli: uno dei tre, incaricato di andarli a prendere, in quel caso aveva approfittato della confusione della vittima per rubarle anche altri gioielli.

I carabinieri di Arezzo hanno avviato le indagini e individuato una utilitaria, noleggiata a Napoli, che percorreva la SR 69 in direzione Valdarno, con a bordo i tre giovani. Alla vista dei militari, uno degli occupanti, prima di essere fermato dai carabinieri, ha lanciato dal finestrino un involucro, che veniva recuperato e contenva gioielli. Una più accurata perquisizione ha permesso di trovare altri monili per un valore complessivo di circa 8 mila euro.

La merce veniva restituita alla vittima, che ha riconosciuto il ragazzo che l’aveva raggiunta presso la sua abitazione. I tre sono in carcere a Arezzo.