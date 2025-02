Ultimo giorno di Carnevale uscita anticipata per scuole dell'infanzia e primarie a Vinci, trasporto garantito

Il Comune di Vinci comunica che martedì 4 marzo 2025, in occasione dell’ultimo giorno di Carnevale, sarà garantito il servizio di trasporto scolastico per l’uscita anticipata (senza pranzo) delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie del Comune di Vinci, come stabilito dalla circolare n. 3 del 3 settembre 2024 (https://www.icvinci.edu.it/circolare/circ-n-3-calendario-anno-scolastico-2024-2025/) dell’Istituto Comprensivo di Vinci, secondo i seguenti orari:

-scuole dell’infanzia: dalle ore 12.00 alle ore 12.30;

-scuola primaria “S. Aleramo”: dalle ore 12.10 alle ore 12.15;

-scuola primaria “G. Galilei”: dalle ore 12.25 alle ore 12.30.

L’orario di uscita degli alunni della scuola secondaria resta invariato.

Sempre martedì 4 marzo il servizio CIAF “Pomeriggio a Villa Reghini” è sospeso.

Fonte: Comune di Vinci