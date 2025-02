A Empoli il Carnevale si festeggia anche in biblioteca

Ultimo giorno di Carnevale da festeggiare tutte e tutti insieme. Dove? Al Cenacolo degli Agostiniani (via dei Neri, 15), martedì 4 marzo 2025, alle 17. Un bel pomeriggio con “I Musicanti di Empoli. Carnevale in Biblioteca!” a cura de La Valigia Blu. Un carosello teatral-musicale per raccontare come, con un po’ di furbizia e tanta amicizia, si può tornare a sorridere sempre! E a seguire la sfilata in maschera con MelaSpasso: la Compagnia delle Mele vi aspetta, tutti quanti in maschera, per un pomeriggio di musica, spettacoli e magia. Allegria, maschere e teatro all’insegna dello stare insieme. L’ingresso è libero.

E dopo il Carnevale, le attività proseguono nella Torre di storie, mercoledì 5 marzo, alle 17, con letture per bambine e bambini dai 4 agli 8 anni; giovedì 6 marzo, alle 17, un bel pomeriggio ‘A tutto manga!’ con Storytelling e processi creativi. Un laboratorio di disegno (9-14 anni). Venerdì 7 marzo, alle 17, Dal libro al fare e l’Arcobaleno delle emozioni. Laboratorio e lettura (3-6 anni).

E si arriva a sabato 8 marzo con il consueto ‘doppio’ appuntamento. Alle 10, spazio ai Baby Assaggi che proporranno ‘A Tavolaaaaaa’: di frutta e verdura non aver paura, a zuppa e pasta non dire basta! Storie divertenti ed appetitose per sperimentare ricette golose! Attività per bambine e bambini dai 18 ai 36 mesi. Prenotazione consigliata.

Il pomeriggio, alle 16.30, Dal libro al fare con le ‘Storie della buonanotte per bambine ribelli’. Per festeggiare la giornata internazionale della donna a Palazzo Leggenda sarà realizzato un mazzo di mimose da accompagnare con una citazione di una delle grandi donne del passato e del presente che abitano le pagine del libro Storie della buonanotte per bambine ribelli. Un’ occasione per riflettere e divertirsi, per non smettere di sognare un futuro di diritti per tutte e tutti. Lettura e laboratorio per bambine e bambini da 3 a 8 anni. Prenotazione consigliata,

Per maggiori dettagli su tutto il programma, consultare il link: https://biblioteca.comune.empoli.fi.it/marzo-a-palazzo-leggenda/.

Le attività sono su prenotazione escluso le letture del mercoledì.

Ecco i contatti per prenotarsi: Biblioteca Palazzo Leggenda – Via Paladini, snc, 0571 757873, sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it www.biblioteca.comune.empoli.fi.it

MELA RIDENS – La mostra a cielo aperto delle 17 mele dislocata in vari luoghi della città sarà visitabile fino all’ultimo giorno di Carnevale, martedì 4 marzo 2025. L’iniziativa “Mela Ridens. Un altro Carnevale”, prima edizione è a cura del Comune di Empoli con la compartecipazione del Consiglio Regionale della Toscana nell'ambito della Festa della Toscana · Edizione 2024 "TOSCANA: terra di genio e di innovazione".

Coordinamento del Canto Rovesciato APS, in collaborazione con Fondazione Carnevale di Viareggio, Circolo Amatori Arti Figurative, Associazione Turistica Pro Empoli, Associazione Centro storico, Compagnia di Sant’Andrea, CAM Empoli, IIS Virgilio di Empoli – Liceo Artistico, Biblioteca comunale ‘Renato Fucini’, Associazione Noi da Grandi, Empoli Mu6ei.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

