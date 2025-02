A Empoli nuovo appuntamento col Mercatale

Amore, passione, sudore e impegno: sono alcuni degli ingredienti che fanno del mercato agroalimentare di Empoli un appuntamento unico con la genuinità e le eccellenze del territorio locale e non. Gli espositori ormai di ‘casa’ danno appuntamento agli affezionati clienti, domani, sabato 1 marzo 2025, dalle 8 alle 13, in via Bisarnella.

Ecco che cosa si potrà trovare in bella mostra: la festa degli agrumi con le arance di Ribera dell’azienda agricola Geri Perricone e di Tursi con l’azienda agricola di Pino Mariella; tornano i fiori, gli alberi da frutto, le camelie, gli arbusti dei Vivai e Piante Petreti; l’azienda agricola Belvedere delizierà con farro, farine e pasta. E poi, il parmigiano con la cooperativa agricola del Frignano; i salumi, la carne di vitello, di maiale, il pollo e coniglio di Marco macelleria; il chianti classico di San Pierino insieme all’olio extravergine di oliva. E ancora, la dolcezza del miele con l’azienda agricola Fattoria Fiore di San Miniato; Marco Scarselli porterà frutta e verdura da Fucecchio; l’immancabile azienda agricola Roberto Romagnoli con carne di vitello, di maiale, salumi e pasta di grano antichi.

Inoltre saranno presenti l’azienda agricola Maria Castrogiovanni con una gustosa varietà di formaggi a latte crudo, salumi, carne fresca bovina (da animali allevati allo stato semibrado), l’azienda agricola La Contadina con i suoi formaggi caprini e per concludere il lungo elenco di questa grande famiglia, il forno Romolino con pane di grani antichi e prodotti da forno con farine toscane e l’azienda agricola di Luigina d'Ercole con verdure di stagione.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate