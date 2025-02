Un bel finale di febbraio per una giocatrice di Lucca grazie a Bingo75, il gioco dinamico e divertente a 75 palline creato in esclusiva da tombola.it per tutti gli appassionati del bingo. Come riferisce Agipronews, la 66enne toscana si è aggiudicata un premio che sfiora i 7mila euro acquistando biglietti per soli 1,20 euro e portando a casa il montepremi grazie al numero 68.

