A Poggibonsi arriva la ‘Partita applaudita”

Solo applausi per sostenere atleti e atlete in campo. E’ stato approvato all’unanimità del Consiglio Comunale l’ordine del giorno “Cari genitori – giornata regionale La partita applaudita” per supportare il progetto della Federazione Italiana Gioco Calcio – LND Toscana e Associazione Calcio Fair Play Toscana. Un progetto che coinvolge le squadre della categoria under 14 e che nasce per sensibilizzare e promuovere i principi costituzionali dello sport e la formazione alla cittadinanza attraverso lo svolgimento dell’attività sportiva.

Due sono la ‘partite applaudite’ che coinvolgono società di Poggibonsi, la prima sarà domani, primo marzo, allo stadio Lotti e vedrà in campo l’US Poggibonsi Woman. La seconda sarà domenica 2 marzo a Montepulciano dove scenderà in campo la squadra di calcio dell’UPP.

Nella ‘partita applaudita’ parenti ed amici potranno esprimere le loro emozioni solo ed esclusivamente con l’applauso. Un modo di vivere la gara nel segno del rispetto, del divertimento e della sana competizione.

L’ordine del giorno è stato presentato dai gruppi di maggioranza e accolto all'unanimità del Consiglio. Condivisi i contenuti del progetto e l’importanza di promuovere iniziative anche del mondo sportivo tese alla diffusione dei valori sani dello sport, l’atto impegna sindaca e giunta ad approvare l’adesione e il patrocinio al progetto “Cari genitori – giornata regionale La partita applaudita”; a inviare alle società sportive calcistiche locali il presente atto con un preciso indirizzo per una piena partecipazione al progetto; a programmare e organizzare in collaborazione con le istituzioni scolastiche locali, momenti e progetti di approfondimento dei temi legati al ruolo dello sport giovanile in relazione alla formazione alla cittadinanza dei giovani atleti.

Con l’adesione a questa iniziativa, il Comune di Poggibonsi ribadisce l’importanza dello sport come strumento di crescita individuale e collettiva, in linea con l’articolo 33 della Costituzione Italiana, che riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme. Il progetto è patrocinato da Anci Toscana, dalla Regione Toscane e dal Coni. Sono oltre 50 i Comuni che hanno aderito e oltre 200 le squadre under 14 che nel primo fine settimana di marzo saranno coinvolte nella ‘partita applaudita’.

Fonte: Ufficio Stampa