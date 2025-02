A Testo la Regione rende omaggio a Oliviero Toscani

Con un omaggio a Oliviero Toscani la Regione ha inaugurato il suo stand a Testo, l’evento dedicato all’editoria contemporanea e ai suoi protagonisti in corso alla Leopolda, dove quest’anno partecipa per la prima volta con un suo spazio.

A aprire ufficialmente la presenza della Regione, il presidente Eugenio Giani che era accompagnato da Cristina Manetti, la sua capo di Gabinetto e ideatrice de La Toscana delle Donne, progetto per il quale nel 2022 Oliviero Toscani creò il contest per trovare il volto della toscana che, tra 620 candidate, individuò poi in Francesca Innocenti, giovane medico specializzando in neonatologia, nata a Borgo San Lorenzo, anche lei oggi presente allo stand della Regione. Insieme c’era anche la moglie di Oliviero Toscani, Kirsti Moseng.

“Il legame che Oliviero aveva con la Toscana era forte e sentito – ha detto il presidente Giani –. Ricordo quando nel 2015, dopo la mia nomina a presidente del Consiglio regionale, iniziai a visitare tutti i comuni toscani e arrivai anche a Casale Marittimo, che Oliviero Toscani aveva scelto non solo come rifugio di vita, ma anche come luogo di riflessione per sprigionare la sua inimitabile creatività. Fu facile capire come, per quanto il suo profilo fosse di livello internazionale, quel luogo restituisse il senso della sua unione profonda con la Toscana. Che poi manifestò durante il contest organizzato per la Toscana delle Donne tre anni fa: lo curò con passione e generosità, un dono che fece a tutti noi del suo essere e sentirsi toscano. Un “maledetto toscano”, mi verrebbe da dire, citando Malaparte, che mi piace pensare sia arrivato da noi con il vento e con il vento se ne sia volato via lasciandoci però un patrimonio di idee, un po’ di quel suo spirito di libertà e di irriverenza, di bellezza e senso critico di cui siamo orgogliosi di aver potuto godere”.

“Oggi sarebbe stato il compleanno di Oliviero - ha detto Cristina Manetti – un maestro per me, a cui sono profondamente affezionata e grata. Tre anni fa tornò, dopo un po’ di tempo, a lavorare con la Regione. Lo fece con la Toscana delle Donne, che ha tenuto praticamente a battesimo con un progetto che penso le abbia portato fortuna, sostenendo noi quella battaglia per i diritti che ha sempre promosso anche lui, con la sua vita, con il suo lavoro e con le numerose campagne che ha realizzato durante la sua carriera. E’ stata ed è una fonte di ispirazione, e sono orgogliosa e contenta oggi di rendere omaggio a un maestro capace di quell’anticonformismo, di quella libertà e irriverenza che solo l’arte sa esprimere e che Oliviero Toscani ha donato a tutti noi”.

Dopo l’inaugurazione dello stand, la Regione Toscana ha proposto due incontri, nel pomeriggio, sul portale della cultura toscana ovvero “I libri della collana Biblioteca dell’Identità toscana” e poi "La lettura per piacere dal nido alla scuola superiore: l'esperienza di Leggere: Forte! tra lettura ad alta voce e lettura autonoma” con Cristina Giachi, presidente della commissione cultura del Consiglio regionale della Toscana, Sara Mele, del Settore Educazione e Istruzione Regione Toscana, Loredana Camizzi di Indire, Ilaria Tagliaferri di LiBeR.

Sabato 1 marzo, alle 15 “Seeds of Florence: Firenze Contemporanea, connessa al Mondo – Cultura, Innovazione e Sostenibilità con Sabrina Guzzoletti - Fondatrice e direttrice responsabile della rivista, Gaia Carnesi, giornalista e fotografa, Francesco Maria Cianciaruso, autore.

E poi alle 17.30, “L’architettura in Toscana dal 1945 ad oggi” con Andrea Aleardi, direttore della Fondazione Giovanni Michelucci Stefano Miliani, giornalista.

Fonte: Regione Toscana

