"Aggiornamenti e Percorsi", incontro sull'oncologia toracica a Prato

Offrire ai pazienti con neoplasie toraciche inclusi i tumori polmonari che si rivolgono agli ospedali dell’Azienda Usl Toscana centro, ed in particolare alle strutture oncologiche, le opzioni diagnostiche e terapeutiche migliori e anche emergenti. E’ questo l’obiettivo dell’importante evento formativo, promosso dal Dipartimento Oncologico, diretto dalla dottoressa Luisa Fioretto, e patrocinato dalla Fondazione Sandro Pitigliani per la lotta contro i tumori – Onlus, che si svolgerà lunedì 3 marzo a Prato (presso l’Hotel Datini, con inizio ore 8,30 fino alle 18) e che prevede la partecipazione di tutte quelle strutture aziendali e di quei professionisti che, a vario titolo, si occupano di questo ambito: dalla prevenzione fino ai trattamenti.

L’evento è finalizzato a fare in modo che gli ospedali dell’Azienda possano lavorare di concerto per garantire prestazioni diagnostiche e analisi molecolari innovative a tutti i pazienti indipendentemente dal punto di accesso e oltre a questo dall’esigenza di aggiornare i professionisti sanitari sulle ultime novità diagnostiche, terapeutiche e gestionali nella cura del tumore polmonare e delle neoplasie correlate, con particolare attenzione all’implementazione di percorsi diagnostico-terapeutici integrati nell’ambito dell’AUSL Toscana Centro.

Responsabile scientifico dell’evento è il dottor Daniele Pozzessere, direttore della struttura operativa semplice di Degenza Ordinaria Oncologica dell’Ospedale di Prato che afferisce alla struttura complessa di Oncologia Medica, sempre del Santo Stefano, di cui è direttore la dottoressa Laura Biganzoli.

L’oncologia toracica rappresenta uno dei campi più complessi e in rapida evoluzione nella pratica clinica oncologica. L’adenocarcinoma polmonare non a piccole cellule, in particolare, è una malattia eterogenea che richiede un approccio multidisciplinare per garantire il miglior esito clinico possibile.

Le neoplasie polmonari, soprattutto per l'ancora presente abitudine di fumare, è tra le principali cause di neoplasie. Nel 2024 ci sono state circa circa 44.831 nuove diagnosi (uomini = 31.891; donne= 12.940) in Italia (Fonte: I numeri del cancro in Italia 2024, AIOM).

Fonte: Asl Toscana Centro - ufficio stampa