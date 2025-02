Antonio De Vita nominato segretario pisano di Forza Italia giovani

Il nuovo Segretario comunale Antonio De Vita è stato nominato dal Segretario Regionale di Forza Italia Giovani Matteo Scannerini di concerto con il Segretario Provinciale di Forza Italia Giovani Matteo Chimenti. Il neo-Segretario, accettando la nomina, dichiara: "È con grande orgoglio e senso di responsabilità che accolgo questo incarico. Porgo i miei ringraziamenti alla squadra di Forza Italia tutta, dalla nostra Consigliera Raffaella Bonsangue al nostro Assessore Riccardo Buscemi e a tutta la dirigenza locale, a partire dal Segretario Provinciale Lorenzo Paladini, per avermi dato questa opportunità. Tengo in particolare ad esprimere la mia gratitudine a tutte le ragazze e i ragazzi che in questi anni sono stati al mio fianco per portare avanti battaglie di libertà all’interno dell’Ateneo pisano. Dopo i piccoli traguardi raggiunti nell’Università con la ricostituzione di Spl Pisa e l’elezione di tre consiglieri, sono orgoglioso di poter portare avanti la stessa battaglia di libertà con il contributo dei giovani di Forza Italia nella città di Pisa".

Questa nomina è in linea con il processo che porterà Forza Italia Giovani al Congresso Nazionale, che si terrà in maggio. Il Segretario Provinciale FIG Chimenti e il Segretario Regionale FIG Matteo Scannerini dichiarano: "Antonio De Vita ha dimostrato da sempre un grande impegno nei confronti del movimento giovanile e in quello universitario, ricreando all'interno dell'Università di Pisa il gruppo Studenti per le Libertà. Questo impegno sarà ancora più importante per il delicato ma importantissimo incarico nella città capoluogo".

Soddisfazione espressa anche dal Segretario Provinciale di Forza Italia Pisa, Lorenzo Paladini, che aggiunge: "La nomina di Antonio De Vita a Segretario comunale di Forza Italia Giovani Pisa rappresenta un passaggio fondamentale per la crescita del nostro movimento giovanile in città. Vedo in lui la stessa passione e lo stesso entusiasmo che hanno caratterizzato il mio percorso in Forza Italia Giovani e in Studenti per le Libertà, realtà in cui ho avuto l'onore di impegnarmi con determinazione e con la consapevolezza che la politica giovanile è il cuore pulsante del rinnovamento.

Forza Italia Giovani è sempre stata la palestra di crescita per tanti dirigenti del nostro partito e sono certo che Antonio saprà interpretare questo ruolo con serietà e determinazione. Gli faccio il mio più grande in bocca al lupo per questo nuovo incarico: il suo lavoro sarà fondamentale per avvicinare sempre più giovani ai nostri valori di libertà, merito e responsabilità".

Forza Italia Pisa continua così a investire sulle nuove generazioni per costruire un partito forte, radicato e capace di rispondere alle sfide del futuro.

Notizie correlate