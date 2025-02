Approvate mozioni FdI a Castelfiorentino: "Giornata storica"

Una giornata storica per Fratelli d'Italia a Castelfiorentino. È particolarmente significativo che siano state approvate all'unanimità le mozioni che abbiamo presentato. Censimento popolazione anziana in condizioni di solitudine o non autosufficienti, per poter intevenire con strumenti e servizi adatti alle loro richieste di aiuto, analisi e misurazione di Pfas e sostanze cancerogene dell’acqua potabile su tutto il comune di Castelfiorentino visto che molti ragazzi nelle scuole bevono acqua del rubinetto e perchè lìacqua la usiamo molto in cucina quasi tutti i giorni ed infine per la continuazione e aggiornamento di corsi per l’attività fisica nelle palestre comunali per malati di Alzheimer. "Siamo felici di aver avuto un confronto costruttivo tra le forze politiche che ha portato a questo esito. Quando c'è da entrambi le parti la volontà di fare il bene del paese e dei cittadini, l'esito non può che essere questo. Fratelli d'Italia si è sempre impegnata in prima linea sul sociale e continuerà a farlo" dichiara il capogruppo e segretario comunale Serena Urso." In quest'ottica, abbiamo votato anche volentieri la mozione sulla Partita Applaudita prima di tutto perché lo sport è un salvavita per i ragazzi e Castelfiorentino ne è la prova con le strutture che ci cono come le associazioni presenti poi perché non c'è stata una rivendicazione veramente partitica ma una valutazione complessiva degli interessi comuni".

Fonte: Ufficio stampa