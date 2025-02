Biblioteca di Fucecchio, premiati i 'lettori forti'

Come da tradizione ormai consolidata, la biblioteca comunale “Indro Montanelli” di Fucecchio premia i “Lettori forti”, ovvero gli utenti che nel corso del 2024 hanno effettuato più prestiti. I vincitori sono sei: tre utenti della biblioteca e tre del punto prestito BiblioCoop allestito presso la sezione soci Coop di Fucecchio, che da anni affianca la biblioteca in questo servizio.

Per la biblioteca comunale al primo posto Gerardo Russoniello, seguito da Elisa Racioppi e Luigi Sgherri; per il punto prestito primo gradino del podio per Anna Maria Maddaleni, seguita da Alessandro Mostardini e Salvatore Scaccia.

Ai vincitori un delizioso premio gentilmente offerto da UniCoop Firenze.

Fonte: Ufficio stampa