Bruno Maida presenta il suo romanzo a San Miniato Basso

Sabato 1 marzo 2025, alle ore 18:00, presso la Sala Gabriello Bertini della Casa Culturale di San Miniato Basso, si terrà un'importante iniziativa culturale in occasione delle celebrazioni per gli 80 anni dalla Liberazione. L'evento, patrocinato dal Comune di San Miniato e organizzato dalla Sezione ANPI locale, vedrà la presentazione del romanzo Se mi prendi per mano di Bruno Maida, edito da Giralangolo.

Il libro, un romanzo di formazione che attraversa l'Italia delle deportazioni e della Resistenza, sarà al centro di un dialogo tra l'autore e il professor Luca Bravi, esperto di storia sociale dell'educazione. L'incontro sarà introdotto dal Presidente della Sezione ANPI di San Miniato, Delio Fiordispina, che sottolinea l'importanza di eventi come questo per mantenere viva la memoria storica.

Un autore di prestigio per una serata di riflessione

Bruno Maida, docente di Storia Contemporanea all'Università di Torino, è uno dei massimi esperti di storia dell'infanzia e della Shoah in Italia. Le sue ricerche si concentrano sul fascismo, la Seconda Guerra Mondiale e la persecuzione ebraica, tematiche affrontate in numerosi saggi e pubblicazioni di rilievo. La sua esperienza e il suo impegno nella divulgazione storica lo rendono una figura di riferimento nel panorama accademico e culturale italiano.

Il professor Luca Bravi, ricercatore presso l'Università di Firenze, si occupa di storia dell'inclusione e della cittadinanza in Europa, con particolare attenzione alle comunità rom e sinte. La sua partecipazione all'incontro garantirà un dibattito approfondito e stimolante, offrendo ai presenti un'occasione di riflessione sulla memoria storica e sul valore della Resistenza.

Un libro per ricordare e comprendere

Se mi prendi per mano racconta la crescita e la presa di coscienza del giovane protagonista, Alberto, che durante la guerra scopre la brutalità delle discriminazioni e la forza della solidarietà. Il romanzo, sebbene destinato ai ragazzi, ha una profondità tale da renderlo adatto anche a un pubblico adulto. Come sottolineato dalla recensione di Luca Pizzi su Libri & Cultura, il libro non solo educa alla memoria storica, ma offre una prospettiva di speranza e resistenza umana.

Un anno di eventi per gli 80 anni dalla Liberazione

L'evento con Bruno Maida si inserisce nel calendario delle iniziative promosse dall'ANPI di San Miniato per celebrare gli 80 anni dalla Liberazione. "Contiamo di replicare il successo della presentazione del libro L’Oro e la Patria di Federico Fubini", afferma il presidente Fiordispina. "Stiamo lavorando a un programma ricco di appuntamenti, in collaborazione con il Comune, le associazioni del territorio e le scuole. Crediamo che lo studio, il confronto e la conoscenza siano fondamentali per costruire il futuro su basi solide e consapevoli".

L'incontro del 1 marzo sarà dunque un'opportunità imperdibile per approfondire la storia, riscoprire il valore della memoria e riflettere sull'importanza della Resistenza per le nuove generazioni.

Fonte: Ufficio stampa