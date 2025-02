Cerotti e voglia di vincere per l'Use Computer Gross che riceve Casale

Dove eravamo rimasti? Alla grande serata con la Mens Sana Siena ed alla qualificazione alla play-in gold che domenica alle 18 vivrà il suo primo atto al Pala Sammontana (arbitri Marinaro di Cascina e Pampaloni di Terranuova Bracciolini). Avversario la Junior Casale Monferrato, nome che richiama ad una piazza importante per il basket nazionale, squadra che, come l’Use Computer Gross, ha finora nella seconda fase un bilancio di una vittoria ed una sconfitta.

Coach Tommaso Cappa, uno degli assistenti di Luca Valentino, mette in guardia tutti. Sarà dura. “Casale è una squadra molto quadrata – attacca- costruita con ambizione ed in queste prime due partite ha perso a Quarrata nel finale punto a punto senza due giocatori importanti ed ha battuto il Costone Siena. Già da questo si capisce il valore dei piemontesi, un roster molto profondo con individualità di spicco. Basti dire che giocatori del livello di Formenti e Di Giuliomaria escono dalla panchina. Il potenziale è veramente alto e quindi ci aspetta una partita molto difficile”. “Noi – prosegue – affronteremo la gara come fatto in queste due partite della prima fase. Nonostante tutti i problemi abbiamo colto un successo a Pavia e ce la siamo giocata fino in fondo a Borgomanero. Quindi, anche stavolta che ci presentiamo con problemi fisici, cercheremo di fare la nostra partita cercando di sopperire nel modo migliore possibile”.

Prevista come sempre una bella cornice di pubblico, la diretta streaming della partita sarà come sempre sul canale youtube usebasket.

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti Indirizzo email: Ho letto e accetto i termini e le condizioni Lascia questo campo vuoto se sei umano: