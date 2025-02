Divento Vino, di nuovo a Vinci per degustare il vino dal tino e dalla bottiglia

Divento Vino si ripropone e torna a disposizione degli amanti del buon vino sabato 8 (dalle 15 alle 20) e domenica 9 febbraio (dalle 11 alle 20) nei locali dell'Irsoo, l'Istituto di Ricerca e Studi in Ottica e Optometria, che quest'anno ospita la manifestazione organizzata per il terzo anno dalla Pro Loco di Vinci, e al quale vanno i ringraziamenti di tutto il direttivo per l'opportunità di collaborazione che si è venuta a creare. La lista completa dei produttori è disponibile sul sito della Pro Loco di Vinci, nella sezione dedicata all'evento.

La missione rimane quella delle origini: far scoprire il percorso del vino e farne conoscere i cambiamenti durante la conservazione. Un viaggio attraverso l'evoluzione del vino, dalla sua nascita all'imbottigliamento, attraverso la sua conservazione nei vari contenitori, siano essi botti, di cemento o di vetro.

L'idea è appunto quella di invitare ogni produttore a scegliere una prova di botte per fare assaggiare il proprio vino per com'era e per com'è.

Attraverso questa evoluzione, l'appassionato può degustare il vino e apprezzarne i suoi cambiamenti.

Un pensiero speciale va a Gisella Fuochi, che è stata sin dall'inizio un'importante voce di questa manifestazione.