Empoli per il fair play: è il fine settimana della 'Partita Applaudita'

Finalmente anche a Empoli si giocherà la “Partita Applaudita” organizzata da Calcio Fair Play Toscana. Un fine settimana davvero unico all’insegna dello sport e dello stare insieme. Per la prima volta in alcuni capi sportivi in città andrà in scena un’esperienza nuova: tifare in un modo ‘diverso’, più sano perché tifare correttamente è un bel gesto che vale per tutti, dai Pulcini ai professionisti passando per il calcio amatoriale.

Silenzio parla il campo! La Partita Applaudita vuole coinvolgere i genitori dei giovani in campo e gli spettatori della tribuna. Le regole principali sono semplici e chiare: l'applauso sostituisce l'incitamento a voce in ogni occasione. Dall'ingresso in campo dei giocatori, per una bella azione di gioco, per un gesto di fair play, dopo ogni sostituzione, a sostegno in caso di errore tecnico di un calciatore e fino alla fine della gara.

“Siamo arrivati al fine settimana dedicato alla Partita Applaudita, dove sarà per noi la prima volta in cui in alcuni campi della nostra città si giocherà e dalle tribune applaudiremo ogni fase della gara senza urlare – spiega l’assessora allo Sport del Comune di Empoli, Laura Mannucci -. Sono davvero orgogliosa che l’amministrazione comunale abbia abbracciato fin da subito il progetto portato avanti da Calcio Fair Play Toscana. Per questo vi aspettiamo per tifare insieme solo con le mani”.

PROGRAMMA – Calendario alla mano: fischio d’inizio sabato 1 marzo 2025 con Ponzano-San Piero a Sieve, alle 15, all’impianto Michelucci (via E.Galletti, Ponzano) e Santa Maria-Castelfiorentino United, alle 15, sul campo Biagioli Santa Maria (via San Mamante, 24, Santa Maria). Domenica 2 marzo, invece, si giocherà Ponte a Elsa- San Giusto Le Bagnese, alle 10.20, all’impianto Baldinotti (via Livornese, 325, Ponte a Elsa). Sempre domenica 2 marzo, all’impianto Bacci G. (via Dosio 77/A, Firenze) si giocherà Audace Legnaia-Avane, alle 11.15.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa