Entrato nell'auto per derubare, sorpreso sul fatto e arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze hanno arrestato nella prima mattinata di ieri un 36enne polacco sorpreso all’interno di un’autovettura parcheggiata in Piazza Vittorio Veneto. L’uomo, sorpreso in possesso di beni appena asportati dalla vettura stessa, si era introdotto nell'auto rompendo un finestrino del veicolo e aveva con se gli attrezzi utilizzati per lo scasso, nonché ulteriori beni, risultati provento di furto commesso su un’altra autovettura parcheggiata nelle vicinanze.

L’uomo, arrestato per furto aggravato e deferito in stato di libertà per ricettazione, è stato condotto stamani di fronte all'autorità giudiziaria, che, nel convalidare l’arresto, ne ha disposto la traduzione presso la Casa Circondariale di Firenze Sollicciano.

Notizie correlate