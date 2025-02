Eraldo Mazzuca entra nello staff tecnico gialloblu

Innesto di lusso nella squadra tecnica dell’Abc Castelfiorentino. Si tratta di Eraldo Mazzuca, tecnico con tanta esperienza alle spalle, allenatore e formatore nazionale, che prenderà in mano la guida del gruppo Under 15 Gold, impegnato nella seconda fase di campionato valida per il titolo regionale.

“Sono molto felice di essere a Castelfiorentino – sono le prime parole di Eraldo in maglia gialloblu – ed ho accolto con entusiasmo la proposta di una società storica come l’Abc. La motivazione è tanta, così come la voglia di mettermi in discussione con questi colori. Obiettivi? Far crescere i ragazzi, come persone e come giocatori: questo è senz’altro il mio obiettivo più grande”.

Laureato in scienze motorie e insegnante di educazione fisica, a 18 anni inizia la carriera di allenatore a Cosenza, suo paese di origine. Partecipa a tutti i corsi di formazione conseguendo le qualifiche di istruttore minibasket e allenatore, fino a divenire allenatore nazionale e formatore Cna. La prima esperienza cestistica toscana è del 2008 nel settore giovanile del Don Bosco Livorno. Dopo qualche anno di nuovo nella terra di origine, torna in Toscana, stavolta definitivamente, per una delle sue esperienze più importanti, quella in maglia Use Empoli, dove resta svariati anni allenando sempre gruppi giovanili di eccellenza. Seguono le stagioni a Fucecchio, Calenzano, Montecatini, in cui ricopre il ruolo di assistente in serie B, fino all’ultima, quella 2023/2024, come capo allenatore in serie C all’Union Prato. Dal 2020 è inoltre responsabile tecnico della società Teamnova Lastra a Signa, di cui attualmente è anche allenatore della Prima Divisione.

Al nuovo tecnico gialloblu, che questa settimana ha iniziato gli allenamenti con il gruppo 2010, il ben arrivato in casa Abc e gli auguri di buon lavoro, certi che saprà mettere al servizio del sodalizio castellano l’esperienza e la passione maturate nel suo percorso professionale .

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino

