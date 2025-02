Il Comune e Publiacqua incontrano i cittadini in municipio

Si svolgerà lunedì 3 marzo alle ore 18 in municipio – ufficio del sindaco (piazza della Repubblica, 1- Montemurlo) il ricevimento dei cittadini che potranno incontrare il sindaco Simone Calamai e il presidente di Publiacqua, Nicola Perini insieme ad i tecnici della società. Gli incontri saranno individuali e si concentreranno sulle singole questioni d'interesse riguardo ai problemi connessi alla gestione delle acque superficiali, dalle caditoie, alle fognature ai problemi di drenaggio delle acque meteoriche, poste dai cittadini.

«Si tratta di un importante momento di ascolto per cercare di dare risposta alle problematiche che ci sottopongono i cittadini – dice il sindaco Simone Calamai - Abbiamo sempre lavorato nell'interesse della nostra comunità e del territorio, senza mai sottrarci al confronto, ma ci siamo sempre impegnati per cercare una soluzione alle problematiche ci vengono rappresentate». Il sindaco Simone Calamai sottolinea anche il valore dell'incontro con Publiacqua per l'importante lavoro di studio sul reticolo idraulico che sta svolgendo la società a Montemurlo, un vero e proprio “studio pilota a livello regionale” che dovrà dare risposte precise sulla modalità di gestione delle acque superficiali. «L'incontro rappresenta un'occasione per fare il punto sullo stato d'avanzamento dello studio e per individuare interventi di breve periodo che consentano nei prossimi mesi di attuare lavori risolutivi per risolvere le criticità presenti sul territorio».

Lo studio, infatti, condotto da Publiacqua e Autorità Idrica Toscana, sulla rete fognaria e su tutto il sistema idraulico di Montemurlo, comprese le interconnessioni degli effetti del reticolo idraulico, del drenaggio urbano e di quelli che sono i convogliamenti delle acque dal territorio collinare e dai terreni agricoli, ha l'obbiettivo di trasformare il quadro di conoscenza e di studio in interventi concreti sul territorio.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate