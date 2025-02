Istituita la cittadinanza onoraria per tutti i minori stranieri residenti a Rignano

ll Consiglio Comunale di Rignano sull’Arno, nella sua ultima seduta del 27 febbraio, ha approvato una modifica allo Statuto Comunale, introducendo l’istituzione della cittadinanza onoraria per tutti i minori stranieri residenti nel comune. Il provvedimento riguarda i bambini e ragazzi nati in Italia da genitori stranieri regolarmente soggiornanti, a condizione che abbiano completato almeno un ciclo scolastico o un percorso di formazione professionale all'interno del sistema educativo italiano.

L'articolo approvato sottolinea che si tratta di una "speciale forma di riconoscimento del loro ruolo di coesione tra popoli e culture diverse e per affermare pienamente le libertà fondamentali delle persone".

"E' un atto simbolico", ha commentato il sindaco Giacomo Certosi, "che non modifica lo stato anagrafico della persona, ma assume un significato importante. È un segnale di inclusione e riconoscimento per chi, pur non avendo ancora il passaporto italiano, cresce, studia e contribuisce alla nostra comunità come ogni altro cittadino. Lo Ius Scholae è un principio di civiltà: chi si forma con noi, è parte di noi. Siamo orgogliosi di questa scelta e speriamo che possa essere un piccolo passo verso un’Italia più giusta e accogliente per le nuove generazioni".

Fonte: Ufficio Stampa

