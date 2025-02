La Torre di Pisa si illumina nuovamente per la Giornata mondiale delle malattie rare 2025

Anche quest’anno il coordinamento europeo di ERN ReCONNET guidato da Marta Mosca, ordinaria di Reumatologia all’Università di Pisa e direttrice dell’Unità operativa di Reumatologia dell’Aoup, aderisce alla Giornata mondiale delle malattie rare illuminando la Torre di Pisa oggi, 28 febbraio.

L’iconico monumento, simbolo della città di Pisa, si accenderà di luce a partire dalle 18:30, unendosi così alle numerose iniziative internazionali volte a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sull’importanza della ricerca, dell’innovazione e dell’accesso alle cure per le persone affette da malattie rare.

L’evento si inserisce in un quadro più ampio di iniziative promosse da ERN ReCONNET e dall’Aoup, tra cui il recente incontro dal titolo: “Innovazione e accessibilità alle cure nelle malattie rare: il ruolo delle reti ERN nella ricerca”, organizzato a Pisa in collaborazione con UNIAMO, e il kick-off meeting del nuovo team Malattie rare ed ERN dell'Aoup.

Sensibilizzare sulle malattie rare è fondamentale per promuovere una maggiore consapevolezza, favorire la diagnosi precoce e migliorare la qualità della vita delle persone affette da queste patologie. Attraverso iniziative come l’illuminazione della Torre di Pisa, ERN ReCONNET rinnova il proprio impegno nel supportare la ricerca e la collaborazione internazionale, contribuendo alla costruzione di un sistema sanitario più equo e accessibile per tutti.

Fonte: AOU Pisa

Notizie correlate