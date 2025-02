L’Accademia Santini apre le iscrizioni a quattro nuovi corsi gratuiti per disoccupati

L’Accademia e Agenzia Formativa Santini annuncia l’apertura delle iscrizioni per quattro nuovi corsi di formazione completamente gratuiti, finanziati dalla Regione Toscana attraverso il Programma PR FSE+ Toscana 2021-2027 e inseriti nel progetto Giovanisì.

Questi percorsi formativi sono rivolti a persone disoccupate e inattive che desiderano acquisire competenze specialistiche per aumentare le proprie opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. Le iscrizioni chiuderanno il 15 marzo 2025.

I corsi disponibili sono:

· TECHNICAL BUYER - Tecnico della programmazione degli acquisti e della gestione dei rapporti con i fornitori (600 ore totali: 360 di aula + 240 di stage) – Filiera Trasporti e Logistica.

· VISUAL MERCHANDISING - Tecnico delle attività di allestimento di vetrine e display (600 ore totali: 360 di aula + 240 di stage) – Filiera Moda.

· LOGISTICS OPERATOR - Addetto alle attività di gestione e controllo della contabilità di magazzino (900 ore totali: 540 di aula + 360 di stage) – Filiera Trasporti e Logistica.

· ASSITENTE ALLA VENDITA - Addetto alle operazioni di assistenza, orientamento, informazione del cliente e all'allestimento e rifornimento degli scaffali (900 ore totali: 540 di aula + 360 di stage) – Filiera Moda.

I corsi si svolgeranno presso la sede di Accademia Santini, in Via G.B. Vico 69, Empoli (FI), e prevedono un periodo di formazione in aula e un’esperienza di stage in aziende del settore di riferimento.

Requisiti di accesso:

· Per i corsi di livello Tecnico: diploma di scuola superiore, qualifica professionale o almeno tre anni di esperienza lavorativa documentata nel settore.

· Per i corsi di livello Addetto: maggiore età o qualifica triennale di istruzione e formazione professionale.

· Per i cittadini stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana almeno di livello A2 (Addetto) o B1 (Tecnico) del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

Al termine del percorso formativo, previo superamento dell’esame finale, verrà rilasciato un attestato di qualifica professionale riconosciuto a livello regionale e nazionale.

Per informazioni e iscrizioni, gli interessati possono contattare il numero 335 8707982 o scrivere una mail a corsi@isantini.it. Accademia e Agenzia Formativa Santini Via G.B. Vico 69, Empoli (FI) www.isantini.it

