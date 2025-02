Lilt Firenze, giocando a burraco si può sostenere la lotta contro i tumori

Un pomeriggio di divertimento e solidarietà. Sabato 22 marzo, alle 15 a Villa Bracci (Stradone di Rovezzano, 33) a Firenze si svolgerà un torneo di burraco il cui ricavato andrà a sostenere le attività della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Firenze. In particolare i fondi raccolti andranno a supportare attività di prevenzione, diagnosi precoce, assistenza domiciliare e riabilitazione oncologica portate avanti da Lilt Firenze.

“La sensibilizzazione sulla lotta al cancro passa anche da momenti ludici e di socializzazione come questo torneo” afferma Alexander Peirano, presidente di Lilt Firenze. “Ringraziamo di cuore i sostenitori che ci hanno donato i premi e il Centro di Villa Bracci per la gentile ospitalità. Questa è una competizione di generosità e di amore per la vita".

Per l’iscrizione è prevista un’offerta minima di 20 euro, ai partecipanti verrà offerta una merenda.

Per info e prenotazioni 055.576939 oppure info@legatumorifirenze.it, entro il 19 marzo.

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) è un Ente pubblico sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Da quasi 100 anni la Lega opera in ambito oncologico su tutto il territorio nazionale (è presente con 106 sezioni provinciali). La Lilt - Associazione Provinciale di Firenze onlus è presente sul territorio fiorentino occupandosi di informazione, prevenzione, diagnosi precoce, assistenza domiciliare e riabilitazione oncologica.

Fonte: Ufficio Stampa

