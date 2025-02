Marzo in Biblioteca: tre incontri tra giochi da tavolo, letture, laboratori creativi

Tre incontri al “Giardino segreto” della Biblioteca “Vallesiana” di Castelfiorentino (sezione ragazzi) per assaporare l’approssimarsi della primavera. Si comincia giovedì 13 marzo (ore 17.30) con “Bibliopoly. Dal Monopoli a oggi”, una introduzione al Gioco da tavolo moderno con sessioni di gioco per ragazzi, ragazze e famiglie (dai 7 anni in poi), a cura di “Sistemi Ludici”.

Interamente dedicato alla lettura l’incontro di martedì 18 marzo (ore 17.00) “Piccoli lettori, grandi storie”, iniziativa pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni, genitori, nonni e caregiver.

“Bentornata primavera” è infine il titolo dell’incontro di giovedì 27 marzo (ore 17.00), un’incantevole ora del racconto dedicata ai bambini dai 4 agli 8 anni, cui seguirà un laboratorio creativo, tra letture, sorprese e tanta fantasia, per scoprire insieme la magia della Primavera.

Per informazioni: Biblioteca Comunale “Vallesiana” 0571.686310

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa