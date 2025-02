Operaio 29enne si amputa una mano mentre lavora a Pisa

Un operaio di ventinove anni si è amputato la mano destra a seguito di un incidente sul lavoro. Il giovane stava lavorando a Pisa in uno stabilimento di via Montelungo, l'episodio è avvenuto alle 8 di venerdì 28 febbraio.

L'operaio è stato soccorso in codice rosso e portato a Cisanello ma lì, vista la gravità della situazione, è stato trasportato a Careggi al CTO e si valuta la possibilità di un intervento chirurgico specialistico. Sono in corso indagini per capire le cause dell'incidente.

Notizie correlate