Operazioni contro la violenza di genere nel Pisano, tre uomini denunciati

Nella provincia di Pisa, i Carabinieri hanno condotto una settimana di interventi mirati contro la violenza di genere, denunciando tre uomini per maltrattamenti.

A Terricciola, un 36enne è stato denunciato per violenze psicologiche nei confronti della compagna, perpetrate per circa due anni. A Vicopisano, un 53enne è stato accusato di maltrattamenti familiari dopo la denuncia della moglie, che è stata collocata in una struttura protetta. Sempre a Vicopisano, un 28enne è stato sottoposto al divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico per atti persecutori contro l'ex compagna.

Determinante il ruolo della "task force" specializzata, che ha supportato le vittime e le indagini. I Carabinieri confermano il loro impegno nella lotta alla violenza di genere, garantendo sicurezza e giustizia.