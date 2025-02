Palestra di judo trasformata in discoteca abusiva

La Guardia di Finanza di Pisa ha scoperto una palestra di arti marziali abusivamente trasformata in discoteca nei pressi della Torre Pendente. L'evento, pubblicizzato online, ha attirato numerosi giovani, i quali pagavano in nero 15 euro per l’ingresso.

All'interno, sono state trovate 13 persone che lavoravano senza contratto né copertura assicurativa, mentre il DJ operava senza partita IVA e senza versare i diritti d’autore. Gli organizzatori non disponevano delle necessarie autorizzazioni per la somministrazione di alcolici, né di un registratore di cassa.

L'attività è stata segnalata all'Ispettorato del Lavoro per l’irrogazione delle sanzioni e la sospensione. I Vigili del Fuoco stanno verificando il rispetto delle norme antincendio, mentre all'esterno sono stati trovati sei giovani in possesso di sostanze stupefacenti, sequestrate e segnalate alla Prefettura. L’intervento rientra nell’azione della Guardia di Finanza a tutela della legalità e della sicurezza economica.