Polizia municipale dell’Unione Valdera: nel 2024 più incidenti, 37mila multe e 169 sanzioni ambientali

Il report dell’attività 2024 della Polizia Locale dell’Unione Valdera testimonia un anno di intenso lavoro, con un impegno costante per garantire sicurezza, legalità e qualità della vita nei comuni dell’Unione. I dati raccolti evidenziano la capillarità degli interventi e l’efficacia dell’azione della Polizia Locale in molteplici ambiti, dalla sicurezza stradale al contrasto delle attività illecite, fino alla tutela dell’ambiente e alla gestione amministrativa.

Uno dei risultati più significativi riguarda la sicurezza stradale: nonostante un aumento del numero totale di incidenti rilevati, passati da 541 nel 2023 a 603 nel 2024, il numero dei feriti è rimasto pressoché invariato, mentre gli incidenti mortali si sono drasticamente ridotti, passando da 5 a 1. Questo dato è estremamente positivo e dimostra che gli sforzi della Polizia Locale in materia di prevenzione e controllo stanno dando risultati concreti. Tuttavia, il lavoro da fare è ancora tanto: il numero di incidenti rimane alto e occorre continuare a investire in sensibilizzazione, controlli mirati e monitoraggio delle strade per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada, automobilisti, ciclisti e pedoni.

Accanto alle attività legate alla sicurezza stradale, il 2024 ha visto un’intensa attività di polizia giudiziaria, con 165 notizie di reato inviate alla Procura della Repubblica e numerose deleghe di indagine portate a termine. La lotta all’illegalità è un fronte su cui la Polizia Locale dell’Unione Valdera è costantemente impegnata, in stretta collaborazione con le autorità giudiziarie, per garantire legalità e sicurezza su tutto il territorio.

Un altro settore cruciale è stato quello dei controlli ambientali, edilizi e commerciali, con interventi mirati a garantire il rispetto delle normative e la tutela del territorio. Nel 2024 sono stati effettuati 344 accertamenti ambientali, che hanno portato all’emissione di 169 sanzioni per violazioni in materia ambientale, a testimonianza di un’azione attenta e capillare per contrastare fenomeni di degrado e inquinamento. Nell’ambito edilizio, la Polizia Locale ha effettuato 72 accertamenti su segnalazione o di iniziativa propria, oltre a numerose verifiche sul rispetto delle ordinanze emesse. L’attenzione al rispetto delle regole si è estesa anche al settore commerciale, garantendo un controllo costante sul corretto svolgimento delle attività economiche nei comuni dell’Unione.

Parallelamente, l’attività amministrativa del corpo ha visto la gestione di oltre 37.500 verbali per violazioni al Codice della Strada, con particolare attenzione ai controlli sulla velocità, il transito nelle ZTL e il rispetto delle norme di circolazione. Un lavoro fondamentale che non solo garantisce ordine e disciplina, ma contribuisce anche alla sicurezza complessiva del territorio.

L’efficacia di questo impegno è frutto del lavoro instancabile di 77 operatori, tra vice comandanti, ispettori, agenti e personale amministrativo. Il modello organizzativo adottato dall’Unione Valdera, che punta su una gestione condivisa del corpo di Polizia Locale, ha permesso di garantire una presenza più capillare e un’azione più tempestiva e mirata nei diversi ambiti di intervento.

A sottolineare il valore di questo lavoro è Arianna Buti, Presidente dell’Unione Valdera, che esprime il suo apprezzamento per i risultati raggiunti: “Il report 2024 dimostra quanto sia stato efficace il modello di gestione condiviso della Polizia Locale a livello di Unione. La possibilità di superare la frammentazione tra i singoli enti comunali ha consentito di garantire maggiore efficienza e rapidità di intervento. Questo approccio ci ha permesso di essere più vicini ai cittadini, rispondendo in modo più diretto e tempestivo alle loro esigenze. Il nostro obiettivo per il futuro è continuare a investire sulla formazione e sull’aggiornamento del personale, affinché i servizi offerti siano sempre più efficienti e in linea con le nuove sfide della sicurezza e della legalità.”

Anche Matteo Franconi, Sindaco di Pontedera con delega alla Sicurezza, sottolinea l’importanza del lavoro svolto dalla Polizia Locale e la volontà di continuare a potenziarne l’efficacia: “Il personale della Polizia Locale ha garantito una presenza costante su tutto il territorio dell’Unione, affrontando con impegno e competenza problematiche complesse e diversificate. Dalla sicurezza stradale al contrasto delle attività illecite, passando per i controlli ambientali ed edilizi, il lavoro svolto è stato encomiabile. Proprio per questo, intendiamo continuare a investire in risorse umane e strumenti tecnologici, affinché la Polizia Locale possa rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze della comunità.”

Infine, il dirigente della Polizia Locale dell’Unione Valdera, Francesco Frutti, evidenzia l’impegno quotidiano degli agenti e le prospettive per il futuro: “Il 2024 è stato un anno impegnativo, ma anche ricco di risultati significativi. Il nostro corpo opera su un territorio vasto e con problematiche differenti, ma ha saputo affrontare con determinazione e professionalità ogni sfida. I dati dimostrano che siamo sulla strada giusta, ma il nostro obiettivo è continuare a crescere. Per il futuro, punteremo sul rafforzamento della formazione degli operatori, sull’implementazione di nuove tecnologie e sull’ampliamento dell’organico, affinché il nostro servizio sia sempre più efficiente e moderno. Il ringraziamento va a tutte le donne e gli uomini della Polizia Locale, che con passione e dedizione lavorano ogni giorno per garantire sicurezza e legalità alla comunità.”

L’analisi dell’attività svolta nel 2024 conferma dunque il ruolo centrale della Polizia Locale dell’Unione Valdera nel garantire sicurezza e tutela del territorio. I risultati raggiunti sono il frutto di un’organizzazione efficiente, di un impegno quotidiano e della volontà di investire nel futuro, affinché il servizio offerto alla cittadinanza sia sempre più efficace e all’altezza delle sfide che il territorio presenta.

Fonte: Ufficio Stampa