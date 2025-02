Pontedera, i carabinieri in prima linea contro le truffe agli anziani

La Stazione Carabinieri di Pontedera, sotto la guida del Comandante Luogotenente C.S. Marco Martini, sta portando avanti da tempo una capillare campagna informativa per contrastare il fenomeno delle truffe ai danni delle persone anziane, purtroppo diffuso a livello nazionale.

L'Arma ha organizzato una serie di incontri nelle chiese locali e nelle frazioni della città, riscuotendo grande interesse e partecipazione da parte della popolazione. I seminari, tenuti dai Carabinieri, hanno l'obiettivo di illustrare nel dettaglio le varie tipologie di raggiri e truffe che maggiormente espongono gli anziani, fornendo consigli pratici su come difendersi.

L'ultimo incontro si è svolto mercoledì 26 febbraio, nella parrocchia di Montecastello, dove i Carabinieri hanno spiegato come riconoscere e prevenire le truffe più comuni, come quelle telefoniche, online o porta a porta. L'Arma di Pontedera, sempre attenta alle esigenze della popolazione più fragile e vulnerabile, proseguirà con gli incontri in tutte le parrocchie della zona e con altre iniziative, per rafforzare la cultura della legalità e della sicurezza tra gli anziani.