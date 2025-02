Si chiude la 105esima edizione di Lineapelle: il racconto dell'ultima giornata

Si chiude la 105esima edizione di Lineapelle, il salone dedicato al mondo della pelle e della conceria che vede ogni anno partecipare molte istituzioni e buyer agli stand del comprensorio del cuoio.

Qua sotto le interviste video con alcuni dei protagonisti dell'edizione di febbraio realizzate da Maurizio Zini di EasyNews. Nell'ultimo giorno ci sono state anche le premiazioni del concorso 'Amici per la Pelle', organizzato da UNIC – Concerie Italiane e Lineapelle che coinvolge gli studenti delle classi degli ultimi due anni delle scuole secondarie inferiori. Premiate anche alcune scuole del Cuoio.

Lo speciale televisivo di Easy News su Lineapelle andrà in onda su Sky 809 e Tv Sat il 22 marzo alle 19 e il 23 marzo alle 10.



Lineapelle 105: quasi 25mila operatori presenti, buyer al +7%

24.977 operatori professionali - tra cui 18.833 buyer in crescita del 7% sull’edizione di settembre 2024 – sono stati protagonisti, insieme a oltre 1.100 espositori, di LINEAPELLE 105, l’evento fieristico di riferimento per la filiera globale del lusso, della moda e del design svolto a Fiera Milano Rho dal 25 al 27 febbraio 2025.

Numeri importanti che da un lato certificano la leadership assoluta di LINEAPELLE come evento irrinunciabile a livello internazionale e, dall’altro, ne dimostrano l’incredibile dinamismo creativo e innovativo. Una vitalità che offre potenziali rassicurazioni nonostante la fase congiunturale rimanga ancora molto complicata

Concerie, produttori di accessori, componenti, tessuti e materiali sintetici messo in mostra una profonda visione progettuale, proponendo – dai pellami alle suole e a tutte le merceologie di prodotto esposte - novità e innovazioni di altissimo livello che hanno suscitato un concreto interesse nei visitatori, evidenziando un deciso ritorno per gli aspetti più veri e naturali di pelli e materiali.

Allo stesso modo, LINEAPELLE 105 ha saputo coinvolgere e stimolare la propria community attraverso una serie di progetti – organizzati all’interno di un vero e proprio Distretto della Creatività presso il Padiglione 24 - che hanno raccolto consenso e entusiasmo: dalle sette sfilate di Lineapelle Designers Edition alle 20 installazioni inedite di Lineapelle Interiors; dai laboratori artigianali di In The Making (organizzati in collaborazione con Giorgio Linea) alla mostra “Parole e Taffetà Capitolo II: Animalia”, dedicata a Anna Piaggi (curata da MinervaHub).

La prossima edizione di LINEAPELLE si svolgerà dal 23 al 25 settembre 2025, sarà dedicata alla stagione Autunno-Inverno 2026/2027. Cambia la location negli spazi di Fiera Milano Rho, a causa della preparazione per le Olimpiadi Invernali 2026 di Cortina-Milano: LINEAPELLE 106, infatti, andrà in scena nei padiglioni 1-3, 2-4 e 5-7

