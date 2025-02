Sindacato, Sbarzagli confermato alla guida dei pensionati Cisl di Firenze e Prato

Emilio Sbarzagli è stato confermato segretario generale della Fnp Firenze-Prato, il sindacato pensionati della Cisl, al termine del Congresso svoltosi ieri e oggi all’Art Hotel Museo di Prato. Confermati a comporre la Segreteria territoriale anche Lorenza Pagin e Andrea Vermigli.

Ai lavori del congresso hanno preso parte anche il segretario generale nazionale della Fnp Emilio Didonè e il segretario generale Cisl Firenze-Prato Fabio Franchi.

“La prima battaglia all'ordine del giorno, che continueremo a portare avanti – annuncia Sbarzagli - è la richiesta alla Regione Toscana di togliere l'aumento dell’addizionale Irpef decisa un anno fa e che grava quasi esclusivamente su pensionati e lavoratori dipendenti.”

“Al tempo stesso – continua - respingiamo con forza la richiesta di aumento delle rette nelle RSA avanzata dai gestori delle strutture convenzionate, che invece di pensare agli aumenti devono piuttosto spiegarci il perché in Toscana sono maggiori anche di 1.000 euro al mese rispetto alle regioni confinanti, compresa l'Emilia Romagna.”

“Terzo punto fondamentale è la necessità di ridisegnare la medicina territoriale, per offrire i servizi vicino a dove le persone abitano. Per questo vigileremo sull'andamento della realizzazione delle Case di Comunità, delle Centrali Operative Territoriali e degli Ospedali di Comunità, affinché siano garantite le risorse per il personale e per le attrezzature, indispensabili al loro funzionamento.”

Emilio Sbarzagli, 69 anni, mugellano, con una lunga esperienza sindacale, è stato segretario generale della federazione del settore agricolo della Cisl di Firenze e dal 2001 segretario generale della federazione del settore agroalimentare della Cisl Firenze-Prato, prima di essere scelto come responsabile Fnp e Cisl per Mugello e Alto Mugello. Era stato eletto alla guida della Fnp Firenze-Prato nel settembre scorso. La Fnp, con i suoi 27mila pensionati iscritti, è la federazione con il maggior numero di tesserati, rappresentando quasi il 40% degli iscritti alla Cisl Firenze-Prato.

Fonte: Ufficio Stampa

