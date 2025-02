Spinge a terra un passante e lo rapina, arrestato 19enne a Firenze

Prima ha richiamato l'attenzione della vittima con un pretesto, poi l'ha spinto a terra per rapinarlo. È successo la notte scorsa a Firenze in via Baccio da Montelupo dove i carabinieri, in servizio nelle vie limitrofe e allertati da una persona che aveva assistito ai fatti, sono intervenuti bloccando un 19enne di origine tunisina ritenuto responsabile del reato di rapina. Secondo quanto ricostruito intorno all'una di notte il giovane si sarebbe avvicinato ad un 69enne che stava rientrando a casa, per poi spingerlo a terra e frugargli nelle tasche appropriandosi del portafogli e dei suoi effetti personali.

Individuato in fuga, prima di essere raggiunto dai militari il 19enne avrebbe tentato di disfarsi della refurtiva. Arrestato è stato condotto presso il carcere di Sollicciano mentre la vittima, che non ha richiesto le cure sanitarie, è rientrata in possesso dei propri beni.

