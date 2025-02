Studente cade dal secondo piano a scuola a Prato

Un giovane studente è in gravi condizioni in ospedale a Careggi. Il ragazzo, 18enne di quarta, è caduto dalla finestra della sua scuola a Prato, l'istituto tecnico statale Tullio Buzzi. È finito nel cortile interno, dove è subito stato soccorso. I fatti sono avvenuti alle 8 di venerdì 28 febbraio. Le cause della caduta sono ancora da chiarire.

A scuola, in viale della Repubblica, è arrivato il personale sanitario. Attivato pure l’elisoccorso. Il ragazzo è stato subito portato in codice giallo al pronto soccorso di Careggi a Firenze, dove i medici hanno svolto tutti gli esami necessari per comprendere meglio le conseguenze della caduta. Presente anche la polizia oltre alla municipale. Il diciottenne non sarebbe in pericolo di vita.

