Zignago Vetro: Remedy Taker nell'ambito dell'acquisto di Bormioli Pharma da parte di Gerresheimer

Zignago Vetro S.p.A. comunica di essere stata identificata dall’Austrian Federal Competition Authority e dal Federal Cartel Attorney come remedy taker nel settore del vetro sodico-calcico di Tipo 3 per il settore farmaceutico nell’ambito dell’acquisizione di Bormioli Pharma S.p.A. da parte di Gerresheimer AG.

In tale contesto, Zignago Vetro e Bormioli Pharma hanno firmato un accordo nell’ambito del quale Bormioli Pharma trasferirà i propri clienti del settore farmaceutico per contenitori in vetro sodico-calcico di Tipo 3 (vetro cavo) in Austria e una selezione di clienti nello stesso settore in paesi confinanti quali Svizzera, Slovenia, Italia e Ungheria, a Zignago Vetro.

Zignago Vetro e Bormioli Pharma stanno lavorando a stretto contatto per facilitare la transizione dei suddetti clienti.

Tale misura è finalizzata al mantenimento di un adeguato livello di concorrenza nel settore del vetro sodico-calcico di Tipo 3 ad uso farmaceutico in questa specifica area geografica.

Il rispetto di tale accordo sarà monitorato da un trustee indipendente, la cui nomina è stata approvata dall’Austrian Federal Competition Authority e dal Federal Cartel Attorney.

Il dott. Biagio Costantini, Amministratore Delegato di Zignago Vetro, ha così commentato “Siamo felici dell’accordo raggiunto che ci permette di entrare con nuovi prodotti in aree geografiche da noi già servite. Ringraziamo l’Autorità Federale Austriaca Garante della Concorrenza, Bormioli Pharma e Gerresheimer per avere riconosciuto le capacità del nostro Gruppo nel poter servire un settore come quello farmaceutico complementare a quelli in cui attualmente operiamo, continuando a garantire ai nostri clienti elevati livelli di qualità e di servizi”.

